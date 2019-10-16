Putin’in özel temsilcisi Lavrentyev’den İran’a Suriye raporu

Fars haber ajansının aktardığına göre, Lavrentyev ve Şamhani İran’da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyon ve bu bölgedeki durum ele alındı.

Haberde, “Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi, Suriye’nin kuzeyindeki politik ve askeri gelişmelere ve Moskova’nın çatışan taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bir rapor sundu” dendi.

Taraflar, güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu teyit etti.

Şamhani, Lavrentyev’e, Cidde kenti açıklarında, Kızıldeniz'de seyir halindeyken İran bandıralı petrol tankerine saldırı gerçekleştirenlerin bölgede “yeni gerilim dalgası” yaratmaya çalıştığını söyledi.