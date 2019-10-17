Rus üniversitelerinin ilk 'dijital' fuarı Ankara'da yapılacak

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) girişimiyle, Rus ve yabancı üniversiteler arasında eğitim ve ekonomik bağları geliştirme, deneyim değişimi ve işbirliğinin sürdürülmesi yönünde ortak planları oluşturma, Rus üniversitelerinde okuyacak öğrencileri seçme ve yerleştirme amacıyla “Rusya Üniversiteler Arası Dijital İşbirliği” adıyla uluslararası fuarın düzenlenmesine karar verildi. Fuarın ilki Ankara’da yapılacak.
Üniversitelerin temsilcileri ve projelerin iş ortakları, dijital ekonominin geliştirilmesiyle ilgili konulardaki deneyimlerini ve bilgilerini fuarın ziyaretçileriyle paylaşacak.
Ankara’daki fuara devlet kurumlarının temsilcileri, üniversitelerin yöneticileri ve öğretmenleri, öğrencileri ve mezunları, dijital ekonomi alanında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları, Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları katılacak.
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