Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: Barış Pınarı Harekatı'nın uzayıp gitmesini beklemiyorum

Rusya Devlet Başkanlığı himayesindeki Güvenlin Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Averyanov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunun ne kadar sürmesini beklediğine ilişkin soru karşısında, "Belirledikleri amaçlara bakılacak olursa uzayıp giden türden bir silahlı mücadele yaşanmasını beklemiyorum, onların da bunu öngördüklerini sanmıyorum" dedi.

Türk ordusunun operasyonları esnasında Suriye ordusu ile çatışma ihtimaline ilişkin bir soru üstüne ise Averyanov, "Her karşı karşıya gelme durumunda olduğu gibi, söz konusu riskin her zaman mevcut olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.