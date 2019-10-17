Rusya, erişime kapalı nükleer bölgeye sızmaya çalışan ABD'li diplomatlar nedeniyle Washington'a nota verecek

Ağustos ayında bir füze denemesi sırasında patlamanın yaşandığı Severodvinsk'teki erişime kapalı askeri bölgeye doğru ilerleyen ABD'li 3 diplomatın dün trenden indirilmesinin ardından, Rusya'nın ABD'ye bugün bir protesto notası göndereceği belirtildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, Moskova Büyükelçiliği çalışanı 3 ABD'li diplomatın eylemi nedeniyle Washington'a nota gönderileceğini söyledi.

İvanov, "ABD'li diplomatların yolculuğu mutabakat dahilinde yapılıyordu ve varış noktası Arhangelsk'ti. Ancak onlar bir şekilde Severodvinsk yakınına gitti. Bu nedenle idari prosedürler uygulanacak. Sonrasında soruşturma yapılacağını düşünüyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diplomatların ülke içinde bu tür seyahatler yapması halinde belirli bildirimde bulunma prosedürleri bulunduğunu, bazı bölgelerde ve işletmelerde özel rejimler uygulandığını ve herkesin bunlara uyması gerektiğini belirtti.

Peskov, Rus istihbaratının bu rejimin sağlanması için çalışma yürüttüğünün altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD'li askeri diplomatların kuralları çiğneyerek Rusya'daki bazı erişime kapalı bölgelere sızmaya çalıştığını söyledi.

ABD de dahil tüm ülkelerde bu tür bölgeler olduğuna dikkat çeken Zaharova, Washington'un 3 diplomatın trenden indirilmesine verdiği tepkinin hilebazlık olduğunu vurguladı.

Arhangelsk Bölgesi'ne bağlı Severodvinsk kentinde denizdeki bir platformda yapılan füze denemesi sırasında patlama yaşanmış ve 5 kişi ölmüştü.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, patlamanın füze motor denemesi esnasında meydana geldiğini belirtmişti.

Patlamanın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğu aktarılmıştı.