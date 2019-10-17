Puşkov'dan 'mektup' yorumu: Erdoğan, en az Trump kadar zor biri olduğunu gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektup hakkında Twitter hesabından açıklamaya yapan Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, mektupta kullanılan dilin olağandışı olduğunu belirtti.

'PELOSI'NİN HİSTERİLERİ OLAĞAN MI?'

Puşkov, "Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektubun dili kesinlikle sıradışı. Ancak uydurma bir gerekçeyle azil süreci başlatılması olağan mı? Dünya liderlerinin konuşmalarının yayınlanması olağan mı? Nancy Pelosi'nin histerileri olağan mı? Biden'ın Ukrayna başsavcısının görevden alınmasını talep etmesi olağan mı?" sorularını yöneltti.

Puşkov, yukarıdaki örneklere bakıldığında ABD'nin ne kendisiyle ne de dünyayla baş edebildiğinin görüldüğünü vurguladı.

Тон письма Трампа Эрдогану и впрямь необычный. Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины? США не справляются ни с собой, ни с миром — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 17, 2019

​'SERTLİK YARIŞI İÇİNDELER'

Erdoğan'ın söz konusu mektubu çöpe attığına dair haberi de yorumlayan Puşkov, "Bunun özellikle sızdırıldığını düşünüyorum. Washington'un ve tüm dünyanın bunu öğrenmesini istediler. Trump mektubuyla ne kadar zor biri olduğunu göstermek istedi. Erdoğan da, en az onun kadar zor olduğunu gösterdi. Sertlik yarışı içindeler" ifadelerini kullandı.