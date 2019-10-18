'Kürt sorunu, Türkiye’nin güvenlik çıkarları göz önünde bulundurularak, Kürtler ile Şam arasında diyalogla çözülmeli'

Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kürt sorununun, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde, Kürt liderler ve Şam’daki meşru hükümet arasında diyalogla çözülmesi gerektiğinden yana tavır sergileyeceğiz. Türkiye’nin sınırlarını güvenli hissetmesi için sorun bu şekilde çözülecek. Ortadoğu’nın bu kısmında biriken karşıtlıkları göz önünde bulundurursak, bunun zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Fakat gerçekçi bir süreç. Bu süreçte başarılı olunması için de her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıkladığı gibi Rusya’nın, Kürt grupların Suriye-Türkiye sınırından çekilmesine destek vermeye gerçekten hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Lavrov, şunları söyledi:

"Sahada Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını temin edecek gerçekliklere yol açacak bir diyaloğa destek vereceğiz."

Lavrov, bu adımların hem Kürtlerin hem de diğer etnik, mezhepsel grupların birlikte yaşayabileceği şekilde, Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün tamamen sağlanması prensibi doğrultusunda gerçekleştirilmekte olduğunu vurguladı.

'ANKARA İLE ŞAM ARASINDA TEMASLARA DESTEK VERECEĞİZ'

"1998 tarihli Adana Mutabakatı’nın uygulanabilmesi için çalışmaya hazırız, bunun için çaba göstereceğiz" diyen Lavrov, bunun için Moskova’nın Ankara ile Şam arasında diyaloğun başlamasına yardımcı olacağını ifade etti.