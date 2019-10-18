Simonyan’dan, Facebook’un RT’nin yemek tarifleri sayfasını kapatmasına ilişkin açıklama: Mayonez ve dereotu spam çıktı

Russia Today (RT) ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT Kitchen’ın Rus mutfağından yemeklerin tarifini paylaştığı sayfasının Facebook tarafından silinmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Telegram’dan açıklama yapan Simonyan, “Facebook, korkunç, dehşet verici, şoke edici şeylerin, Rus mutfağından tariflerin paylaşıldığı Russia Beyond projemizin sayfasını kapattı. Borşç, mayonez, dereotu ve çörek Zuckerberg’in kurallarını ihlal eden spam’ler çıktı. Her şey admin’lerin ikamet adreslerinin belirtmelerini istenmesi ile başladı. ABD’nin sansürlerinin galip geldiği bir ülkede yaşıyoruz, bu fikre alışın” ifadelerini kullandı.

Önceki gün Facebook, projenin sayfasını sildi. Russia Beyond’un Genel Yayın Yönetmeni Vsevolod Pulya, hesapta 40 bin abone olduğunu söyledi. Açıklamaya göre, önce sayfadan spam dağıldığına dair bir uyarı geldi, üç gün sonra da bir uyarı yapılmadan sayfa silindi. Facebook teknik destekten de yanıt alınamıyor.