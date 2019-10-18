Rus vekil: Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na vereceği ara pekiştirilmeli ve devam ettirilmeli

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği harekata ara verme süresinin uzatılması gerektiğini, krizin geride kaldığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Jeleznyak'ın basın servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Rus vekil, "Ankara ile Washington arasındaki müzakerelerde varılan anlaşmada öngörülen Türkiye'nin Suriye'deki harekata ara vermesi koşulu, pekiştirilmeli ve devam ettirilmeli. Uluslararası kuruluşlar buna destek vermeli. ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmaya çalıştığı gibi, tüm sorunların çözüldüğünü ve krizin geride kaldığını söylemek için henüz erken. Çıkarlarından taviz vermek istemeyen çok sayıda güç var" dedi.

Jeleznyak, Rusya'nın Türkiye-Suriye sınırındaki insani durumdan endişe duyduğunu ve diğer ülkeleri askeri durumdan istifade edebilecek terör örgütlerinin diğer bölgelere sızmasının önlenmesine yönelik tedbirler almaya çağırdığını vurguladı.

Rusya'nın akan kanın durmasını sağlayacak her fırsatı memnuniyetle karşıladığını da belirten Rus vekil, tüm tarafları itidale ve müzakerelere başlamaya davet etti.