Facebook, RT'ye ait Russian Kitchen'ın sayfasını yeniden açtı

Russia Beyond Genel Yayın Yönetmeni Vsevolod Pulya, bunun neyin sonucunda gerçekleştiğini bilmediklerini ancak sayfanın yeniden açıldığını belirtti.
Facebook, önceki gün Russian Kitchen'in 40 bin takipçisi bulunan sayfasını silmişti.
Telegram'dan açıklama yapan Russia Today (RT) ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Facebook, korkunç, dehşet verici, şoke edici şeylerin, Rus mutfağından tariflerin paylaşıldığı Russia Beyond projemizin sayfasını kapattı. Borşç, mayonez, dereotu ve çörek Zuckerberg’in kurallarını ihlal eden spam’ler çıktı" yorumuna bulunmuştu.
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