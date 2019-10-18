Facebook, RT'ye ait Russian Kitchen'ın sayfasını yeniden açtı

Facebook yönetimi, Russia Today'e (RT) ait olan ve Rus mutfağından reçeteler sunan Russian Kitchen'ın Facebook sayfasını yeniden erişime açtı.

Russia Beyond Genel Yayın Yönetmeni Vsevolod Pulya, bunun neyin sonucunda gerçekleştiğini bilmediklerini ancak sayfanın yeniden açıldığını belirtti.

Pulya, sayfanın açılmasına rağmen gönderilere yönelik kısıtlandığını hâlâ daha sürdüğünü ve takipçilerin gönderileri göremediğini vurguladı.

Facebook, önceki gün Russian Kitchen'in 40 bin takipçisi bulunan sayfasını silmişti.

Telegram'dan açıklama yapan Russia Today (RT) ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Facebook, korkunç, dehşet verici, şoke edici şeylerin, Rus mutfağından tariflerin paylaşıldığı Russia Beyond projemizin sayfasını kapattı. Borşç, mayonez, dereotu ve çörek Zuckerberg’in kurallarını ihlal eden spam’ler çıktı" yorumuna bulunmuştu.