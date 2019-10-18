Rus Dışişleri’nden ABD’ye ‘Severodvinsk’ notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Arhangelsk’e gideceklerini beyan etmelerine rağmen erişime kapalı askeri bölgenin bulunduğu Severodvinsk’e giden 3 ABD’li diplomatla ilgili Washington’a protesto notasını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Moskova Büyükelçiliği çalışanı 3 ABD'li diplomatın eylemi nedeniyle Washington'a nota gönderildiği doğrulandı.

Daha önce konuyla ilgili bilgi veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, “ABD'li diplomatların yolculuğu mutabakat dahilinde yapılıyordu ve varış noktası Arhangelsk’ti. Ancak onlar bir şekilde Severodvinsk yakınına gitti” diye açıklamıştı.

Arhangelsk Bölgesi'ne bağlı Severodvinsk kentinde denizdeki bir platformda yapılan füze denemesi sırasında patlama yaşanmış ve 5 kişi ölmüştü.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, patlamanın füze motor denemesi esnasında meydana geldiğini belirtmişti.

Patlamanın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğu aktarılmıştı.