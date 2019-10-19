Rusya'nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde baraj çöktü: 6 ölü, 14 yaralı

Rusya'nın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki Kuraginskiy ilçesinde yer alan Seyba nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucunda 6 kişi hayatını kaybettti ve 14 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın (Emercom) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki Kuraginskiy ilçesinde yer alan Seyba nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Yapılan açıklamada, diğer 10 kişinin de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Emercom'un yerel saatle 02.00'da yayınladığı açıklamada, Şçetinkino yerleşimi yakınlarında bir altın madeni şirketine ait baraj çöktü.

Olay, iki geçici işçi koğuşunun sular altında kalmasına neden oldu.

Diğer yandan Artyomovsk kasabasındaki tüm acil kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma operasyonunda 41 kişi ve 12 ekipman birimi devreye girdi. Ayrıca bölgeye, Emercom'un Sibirya kurtarma merkezinden 200 personel, 5 Mi-8 helikopteri ve Mi-26 helikopterinin bulunduğu bir hava aracı birliği gönderildi.