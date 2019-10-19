Rus gazeteciler, Halep’te ABD askerlerinin terk ettiği üsse girdi

Rus federal televizyonları için çalışan gazeteciler, Suriye’nin kuzeyindeki Halep’te ABD askerleri tarafından terk edilmiş olan bir üssü ziyaret ettiler.

Halep’te ABD askerleri tarafından terk edilmiş olan üssü giden Rus gazetecilere, Rus askeri polisi ile Suriye ordusunun özel kuvvetlerinin eşlik ettiği kaydedildi.

Söz konusu terk edilmiş üssün Menbiç’e yakın bir noktada yer aldığı belirtiliyor. Üs, Kürt güçlerin ABD liderliğindeki koalisyonun hava saldırıyla destekle IŞİD’i bölgeden çıkardığı 2017’de kurulmuş. Üsteki ABD askerlerinin bombardıman uçaklarının eylemleri ile cephedeki Kürt güçleri koordine etmek için kullanıldığı tahmin ediliyor.

ABD askerleri, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı başladığında bölgeden çekilmeye başlamıştı.

Kürt güçlerin elinde olan bu bölgelere Rusya arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde elde edilen anlaşma neticesinde Suriye ordusu giriyor.

Rus gazetecilerin ziyaret ettiği terk edilmiş bu üs de birkaç gün önce Suriye ordusunun denetimine geçmişti.