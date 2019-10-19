Rus Dışişleri: Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus yetkililerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüştüğü ve Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Rusya'dan bir gurup yetkilinin Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesine dair bir açıklama yayımladı.

Rus Dışişleri açıklamasına göre Şam’daki görüşme esnasında, Fırat’ın doğusunda yer alan topraklardaki durumun uzun süreli olarak istikrara kavuşturulmasının yolunun, ‘tüm Suriye topraklarının Suriye hükümetinin kontrolü altına alınmasından geçtiğine ilişkin ortak görüş’ vurgulandı.

Açıklamada, "Görüşmede ülkenin kuzeydoğusundaki gerilimlerin ışığında Suriye'de 'mevcut durum' üzerinde duruldu. Bölgede tansiyonu düşürme ve bu alanlarda güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği vurgulandı" denildi.

Söz konusu görüşmenin içeriğine dair Suriye resmi ajansı SANA’da yer alan habere göreyse Suriye lideri Esad görüşmede Türkiye’nin bu bölgede yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin şunları söylemişti: “Türkiye’nin işgali tüm uluslararası parametreler bakımından saldırganlıktır. Suriye halkının da işgalci güçlere karşı koymak için elindeki tüm imkanları kullanmaya hakkı vardır.”

Ayrıca Suriye lideri şu aşamada bu saldırganlığa son verilmesine ve Türkiye ile ABD de dahil olmak üzere ülke topraklarında yasadışı olarak bulunan tüm güçlerin geri çekilmesine odaklanılmasına odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Suriye’nin kuzey topraklarına ilişkin sahadaki mevcut durumun ele alındığı belirtilen görüşmede Rus tarafından, Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Savunma Bakanlığı temsilcileri yer aldı.