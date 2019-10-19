Türkiye ile ABD'nin Suriye anlaşması Kremlin'e soruldu

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Yardımcısı Uşakov, ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Ankara ziyareti esnasında Suriye’nin kuzeyine dair Türkiye ile varılan anlaşma hususunda önceden bilgilendirip bilgilendirilmedikleri sorusu karşısında yorum yapmak istemedi.

YPG’nin Türkiye sınırından çekilmesini, bu süre boyunca da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na ara vermesini içeren Türkiye-ABD anlaşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov’a soruldu.

Uşakov anlaşmanın içeriği konusunda önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediklerine dair bir yorum yapmadı. Ancak “(ABD) Başkan Yardımcısı’nın (Mike Pence) ziyareti konusunda bilgimiz vardı. Pence’in Ankara’ya gideceğini biliyorduk” dedi.

Bunun yanında Uşakov, Kremlin’in söz konusu anlaşmayı nasıl değerlendirdiğine ilişkin de bir yorum yapmak istemedi.

Fakat Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından beri Rus yetkililer, Türkiye’nin sınırlarını korumak istemesini anladıklarını, ancak bunu yaparken Suriye hükümeti ile 1998’de imzalanmış olan Adana Mutabakatı’nın çizdiği sınırlar içinde kalması gerektiğine vurgu yapıyorlardı.

Son olarak da Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev söz konusu mutabakat doğrultusunda, Türkiye’nin ordusunu Suriye'de en fazla beş kilometre içeriye sokabileceğini söylemişti. Türk ordusu ve müttefikleri ise yaklaşık 30 kilometre derinlikteki Menbiç'in hemen kuzeyinde mevzilenmiş durumda.

Suriye’nin kuzeyine dair son günlerde yaşanmış olan gelişmeler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’de Soçi’ye giderek Rusya lider Putin’le yapacağı görüşmede değerlendirilecek.