Putin ve Merkel ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesini ve Suriye’yi görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında bir zirvenin yapılma olasılığının ve Suriye’deki son durumun ele alındığı bildirildi.

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında bir telefon görüşmesinin yapıldığını, liderlerin Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı ve Donbass konulu ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında bir zirvenin yapılma olasılığını ve Suriye’deki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Putin ve Merkel’in Minsk anlaşmaları ile belirlenen ‘önlemler paketinin’ ve ‘Normandiya formatındaki’ anlaşmaların yerine getirilmesinin önemini teyit ettikleri belirtilen açıklamada, tarafların, titiz bir hazırlık çalışması gerektiren zirveden somut sonuçların alınması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamaya göre zirve ile ilgili hazırlık çalışmalarına liderlerin yardımcıları ve dışişleri bakanları devam edecek.

Putin ve Merkel’in ayrıca Suriye’deki son durumu ele aldıkları kaydedilen açıklamada, liderlerin Anayasa Komitesi’nin ilk oturumu dâhil olmak suretiyle bu ülkedeki çözüm sürecinin ilerletilmesinin önemine vurgu yaptıklarının altı çizildi.

Almanya Bakanlar Kabinesi’nden yapılan açıklamadaysa Putin ve Merkel’in diğer konuların yanı sıra Libya’daki durumu ve Ukrayna’dan transit taşımacılığın devam edilmesi yönündeki görüşmeleri de ele aldıkları ifade edildi.