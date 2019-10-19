Medvedev: TürkAkım’ın 2020’ye doğru tamamlanmasını umuyoruz

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic’in davetlisi olarak başkent Belgrad’ı ziyaret eden Medvedev, Sırbistan parlamentosunda yaptığı konuşmada TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin yapım sürelerine değindi.

Medvedev, “TürkAkım doğalgaz boru hattının yapımının 2020 yılının başına kadar tamamlanmasını umuyoruz. TürkAkım'ın başlangıcını hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, birçok kişiye istihdam sağlayacak bir proje” diye konuştu.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli iki ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. Her iki kolun yapımının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Medvedev, iki ülke arasında karşılıklı anlayışın söz konusu olduğunun altını çizerek, "Gelişimin gerçekleşebileceği bir temele sahip olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'SIRBISTAN ENDER DOSTLARIMIZDAN BİRİ'

Kosova meselesine de değinen Medvedev, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Dostlarımızın aldığı kararlara saygı duyuyor, onlara müdahil olmuyoruz." diye konuştu. Sırbistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Medvedev, "Rusya olarak dostumuz olduğunu söyleyebileceğimiz ülkelerin sayısı azdır. Sırbistan ender dostlarımızdan biri." ifadesini kullandı.

Vucic de Sırbistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin son on yılın en iyi seviyesine ulaştığını bildirerek, "Bu ilişki bizim için çok önemli. Zira böyle büyük bir ülkenin desteğine sahip olduğumuzu bilmek huzur verici." diye konuştu.

Rusya'nın Sırbistan'a verdiği desteğin önemine işaret eden Vucic, "Sizin desteğiniz ve ekonomik gelişimimiz sayesinde Sırbistan ordusunu gurur verici bir düzeye getirdik. 45 yıldır satın alamadığımız helikopterleri alma fırsatına sahip olduk." ifadesini kullandı.

Sırp mevkidaşı Ana Brnabic ile de bir araya gelen Medvedev, Belgrad'ın İkinci Dünya Savaşı'nda işgal güçlerinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan ordusu tarafından düzenlenen "Özgürlük 2019" isimli etkinliğe katıldı.