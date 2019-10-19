Kayıt
23:20 19 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev (solda), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ile bir araya geldi.

    Medvedev: TürkAkım’ın 2020’ye doğru tamamlanmasını umuyoruz

    © AA / Milos Miskov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 61
    Abone ol

    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Moskova’nın TürkAkım doğalgaz boru hattının yapımının 2020’nin başına kadar tamamlanmasını umduğunu belirtti.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
    Sırbistan’ın Moskova Büyükelçisi Lazanski: TürkAkım projesinin Sırbistan'daki kısmı, yılsonundan önce tamamlanabilir
    Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic’in davetlisi olarak başkent Belgrad’ı ziyaret eden Medvedev, Sırbistan parlamentosunda yaptığı konuşmada TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin yapım sürelerine değindi.

    Medvedev, “TürkAkım doğalgaz boru hattının yapımının 2020 yılının başına kadar tamamlanmasını umuyoruz. TürkAkım'ın başlangıcını hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, birçok kişiye istihdam sağlayacak bir proje” diye konuştu.

    TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli iki ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak. Her iki kolun yapımının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

    Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Medvedev, iki ülke arasında karşılıklı anlayışın söz konusu olduğunun altını çizerek, "Gelişimin gerçekleşebileceği bir temele sahip olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    'SIRBISTAN ENDER DOSTLARIMIZDAN BİRİ'

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
    TürkAkım Gaz Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü'ne Şakir Arıkan atandı
    Kosova meselesine de değinen Medvedev, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Dostlarımızın aldığı kararlara saygı duyuyor, onlara müdahil olmuyoruz." diye konuştu. Sırbistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Medvedev, "Rusya olarak dostumuz olduğunu söyleyebileceğimiz ülkelerin sayısı azdır. Sırbistan ender dostlarımızdan biri." ifadesini kullandı.

    Vucic de Sırbistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin son on yılın en iyi seviyesine ulaştığını bildirerek, "Bu ilişki bizim için çok önemli. Zira böyle büyük bir ülkenin desteğine sahip olduğumuzu bilmek huzur verici." diye konuştu. 

    Rusya'nın Sırbistan'a verdiği desteğin önemine işaret eden Vucic, "Sizin desteğiniz ve ekonomik gelişimimiz sayesinde Sırbistan ordusunu gurur verici bir düzeye getirdik. 45 yıldır satın alamadığımız helikopterleri alma fırsatına sahip olduk." ifadesini kullandı.

    Sırp mevkidaşı Ana Brnabic ile de bir araya gelen Medvedev, Belgrad'ın İkinci Dünya Savaşı'nda işgal güçlerinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan ordusu tarafından düzenlenen "Özgürlük 2019" isimli etkinliğe katıldı.

    İlgili konular:

    Vucic: TürkAkım’ın Sırbistan’a uzanan kolu vaktinde tamamlanacak
    TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor
    Gazprom, TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş.'nin kurulmasını onayladı
    Etiketler:
    TürkAkım, Aleksandr Vucic, Dmitriy Medvedev, Sırbistan, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 30 kilogramın üzerinde 2 piton ele geçirildi.
    Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi
    Karikatür
    Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet