Rusya: Endonezya ile Su-35 kontratının en kısa zamanda uygulanmasını umarız

Basın mensuplarının bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Şugayev, Endonezya ile Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili kontratın uygulamaya geçirilmesi ile ilgili kararın yakın gelecekte alınmasını umduğunu söyledi.
Daha önce Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, kontrat kapsamındaki Su-35 avcı uçakları teslimatlarının 2019 sonuna kadar başlayabileceğini açıklamıştı.
Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega ise, olası ABD yaptırımlarından dolayı Su-35’lerin tedarikiyle ilgili anlaşmanın iptal edilebileceğini duyurmuştu.
Ardından Endonezya’nın Moskova Büyükelçisi Vahid Supriyadi, Su-35 anlaşmasının yürürlükte kaldığını ve uygulanacağını teyit etmişti.
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