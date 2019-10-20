Rusya: Endonezya ile Su-35 kontratının en kısa zamanda uygulanmasını umarız

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Endonezya ile Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili kontratın yakın gelecekte uygulamaya geçirilmesini umduğunu belirtti.

Basın mensuplarının bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Şugayev, Endonezya ile Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili kontratın uygulamaya geçirilmesi ile ilgili kararın yakın gelecekte alınmasını umduğunu söyledi.

Şugayev, “Su-35, rafa kaldırılmış bir konu değil. Bu kontratın yakın gelecekte uygulamaya geçirilmesini umuyoruz. Kontratın uygulanması ile ilgili kararın alınmasını umuyorum” diye konuştu.

Daha önce Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, kontrat kapsamındaki Su-35 avcı uçakları teslimatlarının 2019 sonuna kadar başlayabileceğini açıklamıştı.

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega ise, olası ABD yaptırımlarından dolayı Su-35’lerin tedarikiyle ilgili anlaşmanın iptal edilebileceğini duyurmuştu.

Ardından Endonezya’nın Moskova Büyükelçisi Vahid Supriyadi, Su-35 anlaşmasının yürürlükte kaldığını ve uygulanacağını teyit etmişti.