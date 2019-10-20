‘Rusya’nın en tehlikeli savaş gemisi’ belli oldu

HARPOON'A GÖRE DAHA ÜSTÜN
Kruvazörün başlıca gemisavar silahının Tsirkon hipersonik füzesi olacağı belirtilen yazıda, söz konusu füzenin bin kilometreye varan mesafelerdeki hedefleri (sesten 8 kat fazla olan) yaklaşık 8 Mach hızla imha edeceği ve bu özelliği ile ABD Donanması’nın kullandığı başlıca gemisavar füzesi olan Harpoon’a göre daha üstün olacağı vurgulandı.
UZAK MESAFEDEN HİPERSONİK FÜZE TEHDİDİ
“Kruvazörün kilit öneme sahip düşman hedeflerini aşırı mesafelerde hipersonik füzelerle tehdit etme yeteneği, onun belki de Rus Donanması'nın en tehlikeli savaş gemisi olmasını sağlıyor” bilgisinin paylaşıldığı haberde, Amiral Nahimov’un nükleer güç kullanan motorları sayesinde Rusya kıyılarının uzağında uzun süreli görev yapabileceği belirtildi.
1983'TE TEMELİ ATILDI, 1986'DAN BERİ DEVREDE
Proje 1144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 1992’den önceki adı ‘Kalinin’ idi.
17 Mayıs 1983’te Baltık Gemi Yapım Fabrikası’nda temeli atılan gemi, Nisan 1986’da suya indirilmişti.
Aralık 1988’de Rus Donanması’nın hizmetine giren kruvazörün adı Nisan 1992’de Amiral Nahimov olarak değiştirilmişti.
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