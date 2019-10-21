Rusya: Türkiye'nin harekatından sonra hapishaneler gözetimsiz kaldı, militanlar Suriye'den yayılmaya başladı

Onlarca ülkeden teröristlerin tutulduğu kamp ve yerlerin bir kısmının artık gözetim altında olmadığını belirten Şoygu, teröristlerin Suriye’den başka yerlere yayılmaya başladığını ifade etti.
"Türkiye ordusunun Suriye’deki eylemleri neticesinde sekiz göçmen kampı ve yabancı militanların bulunduğu 12 hapishane gözetimsiz kaldı. Bu teröristlerin tersine göçüne, anayurtlarına dönmesine yol açabilir" diyen Şoygu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Uluslararası toplumun terörist tehlikesi, ideolojileri ve propagandalarına karşı güçlerini birleştirmesi gerektiği açık. Rusya Savunma Bakanlığı, bu konuda muazzam deneyime sahip ve bu deneyimi Asya-Pasifik bölgesindeki partnerlerimizle paylaşmaya hazırız."
Şoygu ayrıca "Teröristlerin nereye gideceğini kimse bilmiyor. Ancak işbirliğimizin taktik aşamasında bugün bize göre bu, derhal çözülmesi gereken bir sorun. Ve yalnızca Rusya, Türkiye ve ABD düzeyinde değil" ifadelerini kullandı.
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