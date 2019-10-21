Putin, özgürlüğüne kavuşan gazeteci Vışinskiy'i Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi üyesi yaptı

Ukrayna'da 15 aylık tutukluluğun ardından ağustos sonunda serbest bırakılan ve Rusya'ya geldikten sonra Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı İcra Direktörü pozisyonuna getirilen Vışinskiy, gazetecilerin haklarını savunacak.

Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Vışinskiy, Rusya Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi'ne atanan 4 yeni üyeden biri oldu.

Yeni görevi hakkında konuşan Vışinskiy, diğer ülkelerdeki Rus gazetecilerin çok fazla sorun yaşadığına dikkat çekerek, onların haklarıyla ilgili çalışmalar yapmayı planladığını belirtti.

Vışinskiy başkent Kiev'de Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, iki gün sonraysa çıkarıldığı Herson mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Vışinskiy'e, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan etmiş olan cumhuriyetleri destekleme ve vatana ihanet etme suçlamaları yöneltilmişti. Vışinskiy, 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra ağustos sonunda özgürlüğüne kavuşmuştu.