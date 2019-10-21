Rosatom, Sovyet atom bombası oluşturma emrinin gizliliğini kaldırdı

Rosatom’un Tarihi portalının “Rus nükleer sanayisi 75 yaşında” bölümünde yayınlanan belgeler arasında, nükleer sanayinin ilk başkanı Boris Vannikov’un KB-11 Direktörü Pavel Zernov’a yazığı, “2 No’lu Laboratuvar’ın bilimsel yönetimi altında S roket motorunun (RDS)” geliştirilmesi emri de yer alıyor. RDS’in, ağır yakıtlı (S-1) ve hafif yakıtlı (S-2) olmak üzere iki versiyonunun yapılması talep ediliyor.

S roket motoru adı altında atom bombası, “ağır yakıt” adı altında askeri plütonyum, “hafif yakıt” adı altında da askeri uranyum kastediliyor. Vannikov, plan ve sürelerin yanı sıra, Bakanlar Kabinesi’nin, KB-11’deki çalışmalarla ilgili her ay rapor istediğini de belirtiyor.

RDS-1 için atom yükünün testi 29 Ağustos 1949 tarihinde Semipalatinsk poligonunda gerçekleştirilmişti.

KB-11, Sovyetler Birliği’nde atom bombası üzerinde çalışan ana tasarım bürosuydu. 2 No’lu Laboratuvar da Sovyet atom projesinin bilimsel karargahı olarak gösteriliyordu.