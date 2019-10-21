Jirinovskiy'den Rusya'da çok eşliliğe izin verilmesi çağrısı

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri ve Duma milletvekili Vladimir Jirinovskiy, Rus basınına açıklamasında, "Slavlarda çok eşlilik vardı. Neden bozdular? İyiydi. Devam etseydi şimdi nüfusumuz bir milyar olacaktı" ifadelerini kullandı.

Birden fazla çocuk doğuran annelere yapılan para yardımının artırılmasına karşı olduğunu dile getiren Rus politikacı, bu yöntemin ülkedeki doğum oranını etkilemeyeceğini belirterek, "Her çocuk için bir milyon ruble ödeseniz bile kadınlar doğurmayacak" dedi.

Rusya’da, 2007’den bu yana, 'Anne Sermayesi' programı kapsamında, iki ve daha fazla çocuk doğuran kadınlara 453 bin rublelik (yaklaşık 40 bin TL) sertifika veriliyor.