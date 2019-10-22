Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Grom tatbikatında iptal edilen füze fırlatılışı ile ilgili açıklama

Rus Vedomosti gazetesinin, tatbikat sırasında K-44 Ryazan adlı nükleer denizaltının planlanan 2 balistik füze yerine sadece 1 adet R-29R füzesi fırlattığını yazması üzerine Rusya Savunma Bakanlığı, haberi yalanlayan açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Söz konusu bilgiler gerçeği yansıtmıyor” dendi.

Tatbikatta azami sayıda füze fırlatılmasının hedeflenmediğini ve sadece muharebe kontrol sistemlerinin test edildiğini vurgulayan bakanlık, “Fırlatılıştan hemen önce Ryazan denizaltısındaki füzelerden bir tanesinin teknik durumu ile ilgili gelen bilgiler değerlendirilerek, söz konusu füzenin eğitim saldırısında kullanılmaması kararı alındı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca füze fırlatılışının iptalinin, başarılı olduğu kabul edilen tatbikatın sonuçlarını etkilemediğinin altı çizildi.

GROM-2019 TATBİKATI

Grom-2109 tatbikattına yaklaşık 12 bin asker, 213 stratejik fırlatma aracı, beşi stratejik bombardıman uçağı dâhil 105 hava aracı, 15 savaş gemisi, 5 denizaltı, 310 savaş ve özel araç katılmıştı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden Tümgeneral Yevgeniy İlyin, planlı Grom-2019 tatbikatının tamamen savunma amaçlı olduğunu ve diğer ülkelere karşı olmadığının altını çizmişti.