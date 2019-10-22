Kremlin: Türkiye'nin Suriye'de kalmasının iznini biz veremeyiz, Şam verebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk güçlerinin Suriye'de kalmasına izin verebilecek olanın, bu ülkenin meşru hükümeti olduğunu söyledi ve böyle bir şeyin iznini Rusya'nın veremeyeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov ‘Rusya'nın, Türk askerlerinin Suriye'de kalmasına izin vermeye hazır olup olmadığı’ sorusu karşısında, "Türk güçlerinin Suriye topraklarında kalmasının ya da kalmamasının kararını Rus askerler alamaz, buna onlar izin veremez. Böyle bir şeye yalnızca, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümeti izin verebilir" dedi.

Peskov'un söz konusu açıklaması, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Soçi'de gerçekleştireceği ve Suriye'nin kuzeyindeki durum için belirleyici olacağına inanılan görüşmelerinin hemen öncesine denk geliyor.

Kremlin Sözcüsü ‘Kürt güçlerin sınırın 32 kilometre güneyine çekilebilmesi için Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği aranın devam edip etmeyeceğine’ ilişkin bir soru üstüneyse "Bunu Türk tarafına sormak gerekiyor. Zira bu Türk ve ABD’li temsilciler tarafından Ankara'da varılmış olan bir anlaşmaydı. Bugünse Türkiye ve Rusya liderleri arasında bilgi alışverişi gerçekleşecek" dedi.

‘HIZLI BİTMEYECEĞİ AÇIK, GÖRÜŞMELER ZOR GEÇECEK’

Peskov, Putin ile Erdoğan'ın Soçi'de gerçekleştirecekleri görüşmenin, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine ilişkin planlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını umduklarını da belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Soçi'deki görüşmelerin ne kadar sürmesinin beklenmesinin gerektiğine ilişkin bir soruya ise "Hızlı bitmeyeceği açık. Görüşmeler zor geçecek, bu yüzden bir süre (masa başında) oturacaklar" cevabını verdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın hangi koşullarda Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' oluşturmasına izin vereceği sorusuna şu cevabı verdi: "Herkesin malumu olan bir pozisyonu var: Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamakla ilgili endişelerini ve terörist unsurlara yönelik mücadelesini anlıyoruz. Bunun yanında, her bir eylemlerinin bu endişelerle orantılı olması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca söz konusu eylemlerin, Suriye'deki barışçıl, siyasi çözüm sürecini hiçbir biçimde zorlaştırmaması gerektiğini düşünüyoruz."

Rus tarafının Soçi’deki görüşmeden beklentisi sorulunca ise Peskov şunları söyledi: Rusya, Suriye’nin kuzeyindeki mevcut durumu ele almak istiyor, olup biteni daha iyi anlamak istiyor, Türkiye'nin planlarına dair bilgi almak istiyor ve bu bilgiyi, Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin nasıl ilerleneceğine dair yapılmış olan planlarla mukayese etmek istiyor."

Peskov bir soru üstüne ise "Türkiye ile ABD’nin birbirlerine karşı yaptıkları oldukça sert açıklamaları sizlerle izliyoruz. Putin bunları Türk meslektaşı (Erdoğan) ile konuşacak" dedi.

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, Erdoğan'ın ziyaretinin önemli olduğunu söyledi ve iki liderin görüşmeleri esnasında Suriye dışında ikili ilişkileri de ele alacağını kaydetti.