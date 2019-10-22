Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov ‘Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan petrol çıkarılan bölgelerin kontrolünün kime geçeceğine’ ilişkin bir soru karşısında, "Askeri gücün kullanılmakta olduğu karmaşık bir çatışma ortamı mevcutken, kimin ne yapacağını söylemek çok zor" dedi ve ekledi: "Soçi'deki görüşmenin (Putin ile Erdoğan'ın bugünkü görüşme) bitmesini bekleyin, düşünüyorum ki söz konusu görüşme neticesinde bu hususa ciddi bir açıklık getirilecek."

Suriye'de petrol çıkarılan bölgelerinin önemli bir kısmı, ABD'nin desteklediği Kürt güçlerin denetiminde. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başlaması ardından Kürt güçlerle vardığı anlaşma ile bu bölgelerden bazılarına Suriye ordusu giriyor.