Putin'den Erdoğan'a: Bugün size özel olarak ne kadar güzel bir hava ayarlamışlar

Twitter'da yayınlanan görüntülere göre Putin, Erdoğan'la bir araya geldiği sırada öncelikle "Merhaba" dedi. Daha sonra mevkidaşıyla el sıkışıp bir eliyle de havayı işaret eden Rus lider, "Bugün size özel olarak ne kadar güzel bir hava ayarlamışlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan da gülümseyerek "Evet, çok güzel" yanıtını verdi.

Liderler, rezidansın girişindeki bu kısa konuşmanın ardından görüşme salonuna doğru ilerledi.

Путин: Добрый день. Какую погоду специально для вас включили

Эрдоган: Да, прекрасная погода pic.twitter.com/IgZj3tEE8M — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 22, 2019

'LİDERLERİN GÖRÜŞLERİ TAKIM ELBİSE SEÇİMİNDE DE ÖRTÜŞTÜ'

RIA Novosti Kremlin muhabirlerinin hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise, Putin ve Erdoğan'ın bugünkü görüşme için seçtikleri takım elbiselerin uyumuna dikkat çekildi.

Mesajda, "Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşleri oldukça uzun süredir yakın veya örtüşüyor. Bu görüşler, bugün takım elbise, gömlek ve kravat renginin seçiminde de örtüştü" denildi.

У лидеров России и Турции уже достаточно давно взгляды близки или совпадают. Сегодня они совпали и при выборе цвета костюма, рубашки и галстука pic.twitter.com/hTPoEdCdqT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 22, 2019

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