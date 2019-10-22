Gorbaçov, Soğuk Savaş’ın kazananını açıkladı

Eski SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği ve Batı ülkeleri arasındaki Soğuk Savaş’ın sona ermesinin her iki tarafın ortak zaferi olduğunu söyledi.

Mihail Gorbaçov, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği ve Gorbaçov Vakfı tarafından yayınlanan röportajında “Batılı siyasetçiler, özellikle de Amerikalılar kendilerini bu konuda kazanan olarak ilan ettiler. Bunu her yerde yaydılar. Medya da bu konuda onlara yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Gorbaçov, Batı ülkeleri liderlerinin bu durumun Rusya’da nasıl algılanacağını ve bunun gelecekteki ilişkileri nasıl etkiliyeceğini dikkate almadıkları gibi, yaptıkları her şeyin kendilerine reva görüleceği şeklinde hareket ettiklerine vurgu yaptı.

Gorbaçov, Rusya’nın ortaklarının yeni dönemin testinden geçemediğini ve Moskova’yla aralarındaki mevcut anlaşmazlığın başlıca nedeninin de bu olduğunu kaydetti.

Gorbaçov, son zamanlarda Avrupalı bazı siyasetçilerin Rusya’yı tecrit etme çabalarının her iki tarafa da zarar verdiğini ve ortak çıkarlara uygun bir çözümün bulunması gerektiği hakkında daha ciddi düşünmeye başladıklarını kaydetti.

Soğuk Savaş 1946 ile 1980’lerin sonu arasında ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği önderliğindeki Doğu Bloku ülkeri arasında yaşanan küresel jeopolitik, askeri, ekonomik ve ideolojik gerginliktir. SSCB ve ABD liderleri Mihail Gorbaçov ile George W.Bush, Aralık 1989’da Soğuk Savaş’ın sona erdiğini resmen ilan ettiler.