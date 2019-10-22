Rosatom: Akkuyu’nun 3. blokunun inşaat lisansını martta almayı umuyoruz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3. bloku ile ilgili inşaat lisansını önümüzdeki yılın mart ayında almayı umduklarını açıkladı.

Basın mensuplarına Akkuyu NGS'nin yapımının gidişatı ile ilgili bilgi veren Lihaçev, 3. bloku ile ilgili inşaat lisansını önümüzdeki yılın mart ayında almayı umduklarını belirtti. Lihaçev, “Geçen yıl 1. blok ile ilgili lisans alınmıştı, çalışmalar tam hız devam ediyor, 28 Temmuz’da da 2. blok için alındı. Mart itibarıyla 3. blok ile ilgili lisansı almayı bekliyoruz” dedi ve ekledi:

“Aynı zamanda tüm altyapı çözümlerini de üretiyoruz. Özellikle de liman kuruldu, limanla ilgili de lisans alınacak, ilk ağır yükler bu yaz geldi.”

Lihaçev daha önce ise Akkuyu NGS’nin 3. blokunun inşaat lisansını bu yılsonu ya da önümüzdeki yılbaşı almayı beklediklerini duyurmuştu.

Akkuyu NGS'nin 2. enerji blokuna ait ilk beton dökümünün bu yılsonuna kadar yapılması bekleniyor.

Hisselerinin yüzde 100’ünün Rusya’ya ait olan Akkuyu Nükleer proje şirketi, Akkuyu NGS projesini hayata geçiriyor. Rusya ile Türkiye’nin Akkuyu’nun inşaatı konusunda imzaladıkları anlaşmada, şirket hisselerinin yüzde 49’unu dış yatırımcılara satma imkânı öngörülüyor.

Daha önce birçok Türk şirketinin Akkuyu Nukleer şirketinin hisselerine ilgi duyduğu açıklanmıştı. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 22 milyar dolar.