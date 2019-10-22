Rus buzkıran gemisi, Norveç kıyıları yakınlarında yanlışlıkla yardım sinyali gönderdi

Norveç sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre 33 kişinin bulunduğu bir Rus buzkıran gemisi, Norveç’in batısındaki kıyı sularında ‘imdat çağrısında’ bulundu. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) ise, sinyal yanlışlıkla verildiğini ve söz konusu gemide her şeyin yolunda olduğunu bildirdi.

Norveçli yetkililerin resmi Twitter hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, “Ålesund kasabasının kuzeyinde, motoru duran bir Rus buzkıran gemisinden gelen yardım sinyalleri alındı. Gemide 33 yolcu bulunduğu biliniyor. Üstelik söz konusu bölgede yoğun rüzgâr da etkisini göstermekte” ifadelerine yer verildi.

Kl 0636 Russisk isbryter har meldt Mayday vest av Ålesund. Maskinstans. 33 personer om bord. Full storm i området.

Redningshelikopter har vert over skipet. Slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) October 22, 2019

​Sinyalin alındığı koordinatlara derhal bir kurtarma helikopteri ve gemiyi taşıyacak bir römorkör sevk edildi. Ardından alınan diğer sinyaller ise, gemi mürettebatının dört motordan ikisini çalıştırmayı başardığı yönündeydi.

Rosmorreçflot, söz konusu geminin yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu ve dolayısıyla mürettebattan kimsenin zarar görmediğini açıkladı. Aynı zamanda şiddetli rüzgâr sırasında gemide meydana gelen bir donanım hatasından ötürü, yanlışlıkla imdat sinyali gönderildiği öğrenildi. Kurumun açıklamasına göre söz konusu geminin adı ise ‘Tor’.

Yerel basına konuşan bir Rosmorreçflot yetkilisi, “Yanlış alarm. Her şey yolunda, Tor gemisi kendi rotasında hareket etmeye devam ediyor” açıklamalarını yaptı.

Bir başka Rus yetkili ise, “Hiçbir sorun yok. Buzkıran gemisinde her şey yolunda, mürettebat güvende. Maruz kalınan yoğun rüzgârın sistemde oluşturduğu bir arızadan ötürü, yanlışlıkla böyle bir çağrıda bulunulmuş. Sinyale son verildi” ifadelerini kullandı.

St. Petersburg’dan 17 Ekim’de yola çıkan Rosmorport limanına ait bir buzkıran gemisi, Yamal limanına doğru ilerlemekteydi.

Rosmorreçflot tarafından yapılan basın açıklamasında, “Şimdilerde Tor gemisi, daha elverişli hava koşulları altında çalışmak üzere bekliyor. Havalar düzeldiği vakit gemi yoluna koyulacak ve Sabetta limanına doğru hareket etmeye devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Tor buzkıran gemisi, Finlandiya’daki Wärtsilä tersanesinde 1964 yılında inşa edilmişti. Bunun yanında Marine Traffic’ten elde edilen verilere göre gemi, nükleer enerjili değil dizel-elektrikli.