Şoygu: Mutabakatın başlıca görevi Suriye’nin kuzeydoğusundaki savaşı sonlandırmak

Şoygu, “Bugün başlıca görev, bu krizden çıkmak, savaşı sonlandırmak, genel olarak olumsuz gelişmeleri geliştirme yönündeki planları durdurmak” dedi.

‘ABD’NİN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ İÇİN 1.5 SAATİ KALDI’

Putin-Erdoğan görüşmesi sonrası basın toplantısında konuşan Bakan, “ABD’nin, üzerine aldıklarını yerine getirmesi için 1 saat 31 dakikası kaldı” dedi.

Şoygu, bu süre tamamlandıktan sonra ABD’nin, ağır teçhizat ve tüm askeri birliklerin tahliyesini öngören “maddelerde yazan her şeyi yerine getirmek için aldıkları 120 saatin dolduğunu” da sözlerine ekledi.

‘SINIR BÖLGEYE SURİYE ASKERLERİ VE RUS ASKERİ POLİS GİRECEK’

Şoygu, “Yapacak çok işimiz var, bu topraklara Suriye hükümet ordu birliklerinin girmesi dahil farklı seçenekleri değerlendirdik. Ama oraya Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisin gireceği seçeneği konusunda anlaştık”.

‘ULUSLARARASI HUKUKTA, MİLİTANLARIN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜYLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir diğer büyük sorun, militanların ülkelerine dönüşü. Bu, göründüğünden çok daha karmaşık ve Twitter’deki sıradan ‘gelin alın’ açıklamasının çok ötesinde olan bir sorun. Orada bir sürü yasal sorun ortaya çıkıyor ve hiçbir şekilde uluslararası hukuk tarafından düzenlenmemiştir”.

Bu sorunun çözümü için “ayrı kurumların oluşturulması ya da BM’nin devreye girmesi” gerektiğini dile getiren Rusya Savunma Bakanı, “Çünkü onlar ülkelerinde göç edenler, burada ise teröristler olarak gösteriliyor. Onlar dönünce ne olacak? Turizm amacıyla başka ülkeye gidenler mi, yoksa teröristlerin saflarında savaşa katılanlar mı?” dedi. “Onların terörist faaliyete katıldığını kanıtlamak için delillere ihtiyaç var” diye kaydeden Şoygu, “Bu delilleri kim sunacak? Bir sürü sorun. Şimdi bu konu üzerinde durmayacak ve ayrıntıları açıklamayacağım. Ama durum böyle” diye ekledi.

‘CEZAEVLERİNDEN YAKLAŞIK 500 KİŞİ KAÇTI’

Rusya Savunma Bakanı, “Bugün var olan (DSG’nin kontrolündeki cezaevleri ve sığınmacı kampları için sağlanan) korumanın kalması gerektiğini neredeyse her gün ısrarla söylüyoruz ve bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Bu bizim isteğimiz ve ısrarlı talebimiz yerine getiriliyor” diye konuştu.

Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kampların bir kısmının korumasının kalktığı 2 günden fazla bir dönem oldu ve bunun sonucu, hesaplamalarımıza göre, bu kamplarda kalan 500’e yakın kişi kaçtı, hepsinin terörist olduğunu söylemeyeceğim”.

Bakan, "Şimdi, bize söylendiği gibi, bu yönde tedbirler alınıyor" diye ekledi. Şoygu, Türk askerlerinin bölgede ne kadar kalacağı sorusuna da, "Bu konu ele alınmadı" yanıtını verdi.