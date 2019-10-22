Kayıt
22:37 22 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Şoygu: Mutabakatın başlıca görevi Suriye’nin kuzeydoğusundaki savaşı sonlandırmak

    © Sputnik / Alexey Druzhinin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 130
    Abone ol

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de varılan mutabakatın başlıca görevinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki savaşı ve olumsuz gelişmeleri sonlandırmak olduğunu belirtti.

    © AA /
    Rusya ve Türkiye arasında tarihi mutabakat
    Şoygu, “Bugün başlıca görev, bu krizden çıkmak, savaşı sonlandırmak, genel olarak olumsuz gelişmeleri geliştirme yönündeki planları durdurmak” dedi.

    ‘ABD’NİN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ İÇİN 1.5 SAATİ KALDI’

    Putin-Erdoğan görüşmesi sonrası basın toplantısında konuşan Bakan, “ABD’nin, üzerine aldıklarını yerine getirmesi için 1 saat 31 dakikası kaldı” dedi.

    Şoygu, bu süre tamamlandıktan sonra ABD’nin, ağır teçhizat ve tüm askeri birliklerin tahliyesini öngören “maddelerde yazan her şeyi yerine getirmek için aldıkları 120 saatin dolduğunu” da sözlerine ekledi.

    ‘SINIR BÖLGEYE SURİYE ASKERLERİ VE RUS ASKERİ POLİS GİRECEK’

    Şoygu, “Yapacak çok işimiz var, bu topraklara Suriye hükümet ordu birliklerinin girmesi dahil farklı seçenekleri değerlendirdik. Ama oraya Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisin gireceği seçeneği konusunda anlaştık”.

    ‘ULUSLARARASI HUKUKTA, MİLİTANLARIN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜYLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

    Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir diğer büyük sorun, militanların ülkelerine dönüşü. Bu, göründüğünden çok daha karmaşık ve Twitter’deki sıradan ‘gelin alın’ açıklamasının çok ötesinde olan bir sorun. Orada bir sürü yasal sorun ortaya çıkıyor ve hiçbir şekilde uluslararası hukuk tarafından düzenlenmemiştir”.

    TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Tel Rıfat'ta ilk devriye
    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Türkiye, 29 Ekim'de Suriye'de güvenli bölgeye girmiş olacak

    Bu sorunun çözümü için “ayrı kurumların oluşturulması ya da BM’nin devreye girmesi” gerektiğini dile getiren Rusya Savunma Bakanı, “Çünkü onlar ülkelerinde göç edenler, burada ise teröristler olarak gösteriliyor. Onlar dönünce ne olacak? Turizm amacıyla başka ülkeye gidenler mi, yoksa teröristlerin saflarında savaşa katılanlar mı?” dedi. “Onların terörist faaliyete katıldığını kanıtlamak için delillere ihtiyaç var” diye kaydeden Şoygu, “Bu delilleri kim sunacak? Bir sürü sorun. Şimdi bu konu üzerinde durmayacak ve ayrıntıları açıklamayacağım. Ama durum böyle” diye ekledi.

    ‘CEZAEVLERİNDEN YAKLAŞIK 500 KİŞİ KAÇTI’

    ABD askeri konvoyları, Suriye'den çıkıp Irak'a geçerken
    © REUTERS / ARI JALAL
    Nereden nereye: Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama
    Rusya Savunma Bakanı, “Bugün var olan (DSG’nin kontrolündeki cezaevleri ve sığınmacı kampları için sağlanan) korumanın kalması gerektiğini neredeyse her gün ısrarla söylüyoruz ve bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Bu bizim isteğimiz ve ısrarlı talebimiz yerine getiriliyor” diye konuştu.

    Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kampların bir kısmının korumasının kalktığı 2 günden fazla bir dönem oldu ve bunun sonucu, hesaplamalarımıza göre, bu kamplarda kalan 500’e yakın kişi kaçtı, hepsinin terörist olduğunu söylemeyeceğim”. 

    Bakan, "Şimdi, bize söylendiği gibi, bu yönde tedbirler alınıyor" diye ekledi. Şoygu, Türk askerlerinin bölgede ne kadar kalacağı sorusuna da, "Bu konu ele alınmadı" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Soçi, ABD, Rusya, Türkiye, Suriye, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kabardey-Balkarya'daki İnalsırt Platosu (sağda).
    Kabardey-Balkarya’nın baş döndürücü dağ manzaraları
    Karikatür
    Trump, ABD-İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandırdı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet