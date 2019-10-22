Kremlin: Esad, Rusya-Türkiye görüşmesinden çıkan kararlara destek verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Soçi’de yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Peskov, “Rusya tarafının girişimiyle Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” diye açıkladı.

“Rusya lideri, Suriyeli mevkidaşını, 6 saatten fazla süren görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirdi, görüşme sonucun varılan mutabakatın temel hükümlerini anlattı” diyen Kremlin Sözcüsü, Putin’in, sonuç olarak başlıca görevin Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Anayasa Komitesi kapsamındaki çalışmalar dahil politik çözüm arayışındaki ortak çabaları sürdürmek olduğunu kaydettiğini söyledi.

Esad’ın, Soçi’deki görüşmeden çıkan kararlara destek verdiğini aktaran Peskov, “Devlet Başkanı Esad, Vladimir Putin’e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı ve ayrıca Suriyeli sınır muhafızlarının Rus askeri polisle birlikte sınıra çıkmaya hazır olduğunu bildirdi” diye ekledi.





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