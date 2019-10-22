Lavrov: Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı sonlandırılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekâtı’nın sonlandırıldığını, bundan böyle her şeyin Kürt güçlerin çekilmesine bağlı olacağını belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi Soçi zirvesinde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekâtı’nın sonlandırıldığını, bundan böyle her şeyin Kürt güçlerin çekilmesine bağlı olacağını kaydetti.

Varılan mutabakat sayesinde akan kanların duracağını söyleyen Lavrov, “Harekat sonlandırılıyor ve ileride her şey, Kürt birliklerinin, silah ve gereçlerinin çekilmesi ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere anlaşmaların ne derece uygulanacağına bağlı olacak” diye konuştu.

‘RUSYA SURİYE İLE İLGİLİ KARARINDA DEĞİŞKEN VE ÇELİŞKİLİ OLAN ABD’NİN DURUŞUNU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMUYOR’

Rus diplomat, Rusya’nın Suriye ile ilgili kararında değişken ve çelişkili olan ABD’nin duruşunu göz önünde bulundurmadığını söyledi.

Rusya ve Türkiye liderlerinin vardıkları mutabakatın Suriye-Türkiye sınırında oluşan ağır durumun çözülmesini sağlayacağını belirten Lavrov, şunları söyledi:

“ABD’yi pek de göz önünde bulundurmuyoruz. Öncelikle, duruşları yeterince değişken ve çelişkili. İkincisiyse ABD’nin öncülük ettiği koalisyon elbette ki Suriye’de yasalara aykırı olarak varlık gösteriyor. Bu çok iyi biliniyor ve ben, koalisyonun bazı üyelerinde bu politikaları değiştirip Suriye hükümeti ile işbirliği yapmaları gerekliliği konusundaki anlayışlarının güçleneceğini umuyorum.”

‘RUSYA VE TÜRKİYE SURİYE ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ VE NİTELİKSEL ADIM ATTI’

Rusya ve Türkiye’nin vardıkları mutabakatla Suriye çözümünde önemli ve niteliksel bir adımın atılmış olduğunu kaydeden Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

“Kürtlerle, onların beklenti ve özlemleri ile ilişkili sorunun çözümünün, Suriye’nin meşru yönetiminin tüm sınır boyunca yeniden restore olmadan mümkün olmadığını vurgularım. Bu yönde çok önemli ve niteliksel bir adım atıldı.”

‘RUSYA VE TÜRKİYE ASTANA FORMATINA GÜÇLÜ BAĞLILIĞINI İFADE ETTİ’

Lavrov, “İki ülke Astana formatına, siyasi çözüm sürecine güçlü bağlılığını ifade etti ve bu amaçlar doğrultusunda önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacak olan, kurulması Rusya, Türkiye ve İran’ın ortak yoğun çabaları sayesinde mümkün olan Anayasa Komitesi’ni aktif bir şekilde destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘MİLİTANLARIN CEZAEVLERİNDEN KAÇMA RİSKİ GERÇEKTEN VAR’

Suriye’nin kuzeyindeki cezaevlerinde tutulan militanların şu anda kaçma riskinin gerçekten de bulunduğunu söyleyen Rus diplomat, kontrol edenlerin kendi sorumluluklarının farkında olmaları gerektiğini ifade etti.

Lavrov, “Bu topraklar, mutabakatın yürürlükte olduğu bölgede bulunmuyor. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi orada bir sorun var. Bu nedenle öncelikle bu cezaevlerini denetiminde tutanları, dışarıdan patronları da dahil olmak üzere bu cezaevlerini kuranları, bu salgın hastalığın tüm bölgeye yayılmaması ile ilgili sorumluluklarının farkına varmaya çağırıyoruz. Böyle bir risk mevcut” vurgusunu yaptı.

Rus diplomat ayrıca ‘Suriye topraklarındaki her türlü bölücülük oyunlarının kararlılıkla reddedildiğini ve mutabakat sayesinde bu yöndeki planlara sekte vurulduğunu’ sözlerine ekledi.