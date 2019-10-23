Klintseviç: Rusya ve Türkiye Suriye’de yeni bir işbirliği aşamasına girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendiren Rus Senatör Frants Klintseviç, iki ülkenin Suriye’de tamamen yeni işbirliği aşamasına girdiğini belirtti.

Klintseviç, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye’nin, özdeşlik olmasa da karşılıklı çıkarların ve her şeyden önce Suriye’nin çıkarlarının maksimum dikkate alınacağını açıklayarak Suriye’de tamamen yeni işbirliği aşamasına girdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Görüşmeden çıkan sonuçların “tüm beklentilerin üzerinde” olduğunu söyleyen Klintseviç, “Onlar Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması koşuluyla bu ülkedeki çatışmanın barışçıl çözümüne sadık olduklarını teyit etmenin yanı sıra, bu sorunu çözmek için mekanizma geliştirdi. Bu, daha önce yoktu” yorumunda bulundu.