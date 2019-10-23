Rus senatör: Rusya, Suriye’deki teröristlerle savaşan Türkiye'nin durumunu anlıyor

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Vekili Vladimir Cabarov, Sputnik’e verdiği demeçte, "Rusya, Türkiye’nin pozisyonunu anlıyor. Türkiye, Suriye topraklarında Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor" dedi.
Cabarov açıklamasının devamında, "Görüşmeden sonra verilen bilgilere bakılırsa, önemli anlaşmalara varıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu ve Rus silahlı kuvvetleri temsilcilerinin karşı karşıya gelmesi olasılığının önüne geçildi ki hepimizi endişelendiren bir durumdu" ifadelerini kullandı.
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