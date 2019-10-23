Rusya: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı

Miheyev, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi.
Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.
‘TÜRKİYE İLE YENİ S-400 SEVKİYATINI KONUŞUYORUZ’
“Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz” diyen Miheyev, S-400’ün Türkiye’ye sevkiyatı sözleşmesi çerçevesinde üretimin yerelleştirilmesine ilişkin soru karşısında detay vermeyerek, “Üretimin yerelleştirilmesi programı nihai aşamadaki bir konu” ifadesini kullandı.
Miheyev, ayrıca S-400 sevkiyatı çerçevesinde eğitim programının devam ettiğini ekledi ve “Eğitim programı tamamlandığında sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)