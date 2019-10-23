Rusya Dışişleri: Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol tesisleri Şam'ın kontrolüne girmeli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya ve Türkiye'nın varmış olduğu mutabakat kapsamında Kürt güçlerin geri çekilmesi sonrası Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol tesislerinin kimin denetiminde olacağına ilişkin bir soru üzerine, "Şam'ın kontrolüne girmeli, her yerin meşru hükümetin kontrolü altına alınması gerekliyor" dedi.

Bunun yanında Bogdanov, Suriyeli Kürt güçlerin, geri çekilmelerine karar verilen bölgeden çıkacaklarına dair garanti verip vermedikleri sorusu karşısındaysa, "Elbette umudumuz o yönde. Onlarla temas kurduk" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de dün altı saati aşkın süren görüşmelerinde varılan mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.

Anlaşma Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.