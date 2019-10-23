Rusya: Türkiye, Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin teklifimizi inceliyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.

Rus basınına konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Su-35 uçağının olası sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstişareler yürütülüyor. Konuyu değerlendiriyor, inceliyorlar, biz de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.