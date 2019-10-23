Soçi’de ilk Rusya-Afrika zirvesi başladı: Karşılıklı işbirliğinin gelişmesi için büyük beklentiler var

Rusya’nın Soçi kentinde bugün ilk Rusya-Afrika zirvesi ve iş forumu başladı. Zirveden Moskova ile Afrika kıtası ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesi açısından büyük beklentiler söz konusu.

Soçi’de başlayan ve iki gün sürecek ilk Rusya-Afrika zirvesine Rusya Devlet Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi başkanlık edecek. 54 Afrika ülkesinin liderlerinin davet edildiği zirveye 43 lider katılımını doğruladı.

Rusya Bilimler Akademisi Afrika Araştırmaları Enstitüsü’nden Olga Kulkova’ya göre, Rusya ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki işbirliği son yıllarda önemli ölçüde gelişti.

‘AFRİKA ORTA SINIFI İYİ HİZMETE İHTİYAÇ DUYACAK’

Kulkova, “Zirvenin genel amacı afrika ülkeleri ile siyasi ,ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini geliştirmek. Bu yönde son yıllarda aktif çalışmalar yürütülüyor. Rusya ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 2017’de 17.4 milyarken, bu sayı 2018’de 20.4 milyar dolara ulaştı. Zirve ayrıca yalnızca Rusya’nın kıtaya yumuşak gücünü yayma aracı olarak görülmemeli, etkinlik bölge ülkelerinin hızlı ekonomik ve demografik gelişimi göz önünde bulundurulduğunda, gerçek anlamda ekonomik katkılar sunacak” ifadelerini kullandı.

Afrika ülkelerindeki nüfusun 2050’ye kadar artacağını ve bunun da muazzam bir tüketici pazarı yarattığını belirten Kulkova, gelişen orta sınıfın iyi hizmet ve mal ihtiyacı duyacağını ekledi.

Kulkova, Rusya ile Afrika arasındaki projelerden en ümit vaat edenin Mısır’daki Rusya Sanayi Bölgesi olduğunu belirterek, 5.25 milyon metrekarelik bu ekonomik bölgenin Rus şirketlerin Mısır, Afrika ve Ortadoğu’ya yayılması için bir platform olacağını kaydetti.

‘AFRİKA, RUSYA’NIN SÖMÜRGECİ OLMADIĞINI UNUTMADI’

Rusya Afrika’da Rusçanın tanıtımı ve eğitim ihracatıyla daha fazla etki kazanabileceğini dile getiren Kulkova, “Rusya’nın tarihsel olarak birçok Afrika ülkesi ile güçlü ilişkileri var ve Rusya hiçbir zaman bir sömürgeci güç olmadı. Rusya sömürgeciliğe karşı çıktı ve Afrika bunu kesinlikle unutmadı. Şimdi Rusya Afrika’da daha aktif rol oynamaya başladığında, Batı ülkelerinin ne kadar endişelendiğini görüyoruz” dedi.

Kulkova’ya göre, Rusya rekabetçi fiyatlar sunarak bölgede kendine bir yer bulabilir. Zira Rus nükleer reaktörleri Fransa’dakinden daha uygun maliyetli, Afrika ülkeleri bu nedenle bu reaktörleri alabilir. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in göreve gelmesinden sonra yürütülen Afrika ile ilişkileri arttırma yönündeki sistematik çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

‘RUSYA’NIN ETKİSİNİN ARTMASI ABD’Yİ ENDİŞELENDİRİYOR’

Güney Afrika Uluslararsı İlişkiler Enstitüsü Başkanı Elizabeth Sidiropolous da Sputnik’e yaptığı açıklamada, yabancı aktörlerin Afrika’yı doğal kaynaklarını kontrol edebilip kendi askeri sanayilerine dair çıkarlarını güdebildikleri bir satranç tahtasına dönüştürüyor. Çıkar çatışmalarının yaşandığı bir yere dönüşmek ise Afrika’nın kendisi için arzu edeceği bir şey değil.

Silah ve savunma alanında tarihsel olarak sağlam ilişkilere sahip olan Rusya’nın yanı sıra Çin’in bölgedeki etkisi ise ABD’yi endişelendiriyor.

‘RUS ŞİRKETLER YENİLENEBLİR ENERJİ PROJELERİ ÖNEREBİLİR’

Rusya Devlet Başkanlığı’na bağlı Ulusal Ekonomi ve Kamu yönetimi Akademisi Uluslararası Enstitüsü Araştırma Merkezi’nden Elizaveta Safonkina da zirve sırasında imzalanması beklenen anlaşmaların öncelikle askeri-teknik, sağlık hizmetleri, eğitim, nükleer ve hidro güçle ilgili olacağını ifade etti.

Safonkina, “Afrika’da büyük enerji sistemlerinin geliştirilmesi imkanları olmadığından, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji ve şebekeden bağımsız sistemler çok önemli. Büyük ihtimalle Rus şirketlerin bu alanda önereceği bir şeyler vardır” dedi.