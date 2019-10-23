Putin: Önümüzdeki dört ila beş yılda Afrika kıtası ile ticaret hacmimizi iki katına çıkarmayı planlıyoruz

Afrikalı liderlere seslenen Putin, “Mevcut durumda, Afrika’ya 25 milyar dolar değerinde gıda ve 15 milyar dolar değerinde askeri teçhizat ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dört ila beş yıl içerisinde, ticaret hacmimizi en az iki katına çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Afrika’da ümit vaat eden pek çok potansiyel partnerimiz var ” ifadelerini kullandı.
Putin’e göre Moskova ve Afrika kıtası arasındaki ticaretin mevcut seviyesi yeterli değil.
Rus şirketlerin Afrika’ya olan ilgisinin arttığına değinen Putin, hâlihazırda kıtada ticari faaliyet göstermekte olan çok sayıda Rus şirket olduğundan da söz etti.
Rus lider, “Bu yalnızca cömertliğimizin değil, aynı zamanda faydacılığımızın da bir göstergesi. Zira pek çok Afrika ülkesinin bu borçların faizlerini ödeyemeyecek durumda değildi” açıklamasını yaptı.
Çin ve Batılı ülkelerin sağlam yatırımlar yaptığı kıtada tesirini arttırmak isteyen Rusya’nın Soçi’de düzenlediği zirveye 50’den fazla Afrikalı lider de katıldı. İki gün sürecek etkinlik kapsamında 3000’den fazla temsilci pek çok anlaşma imzalayarak, nükleer enerjiden madenciliğe kadar pek çok sektör üzerinde fikir alışverişi yapmayı planlıyor.
Soçi’deki Rusya-Afrika Zirvesi, aynı zamanda Rusya’nın Afrika’daki varlığını da resmi düzeyde arttırmayı amaçlıyor.
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