Novak: Türk Akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı için gereken altyapı inşa edildi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya Rus gazı ihracatına başlanması için gereken altyapının inşa edildiğini ve 1 Ocak 2020'den itibaren Bulgaristan'a gaz transferi yapılabileceğini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Novak, "Türk Akım üzerinden Avrupa'ya Rus gazı ihracatına başlanması için gereken altyapı inşa edildi. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki 11 kilometrelik hattın inşaat projesi tamamlandı. Bu tesisin devreye alınması için gereken işlemler yapıldı. Bu, 1 Ocak 2020'den itibaren Bulgaristan'a gaz transferine olanak sağlayacak" dedi.

Hattın Bulgaristan topraklarından geçen diğer kısmının inşaatında biraz gecikme olduğunu kaydeden Novak, bu kısmın inşasının 2020'nin ilk yarısında tamamlanacağını ifade etti.

Novak, Türkiye'deki deniz kısmı ile altyapı inşa çalışmalarının ise takvime göre ilerlediğinin altını çizdi.

Pazartesi günü Bulgaristan'da TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye sınırından Istranca kompresör istasyonuna kadar olan 11 kilometrelik ilk kısmının açılışı yapılmıştı.