Rus vekil: Militanlar Suriye’deki güvenli bölgeden Irak’a geçebilir

Rus vekil Andrey Krasov, Rusya ve Türkiye’nin ortak çabalarıyla güvenli bölge oluşturulabileceğini ve devriye faaliyetleri yürütebileceklerini ancak, militanların da bu bölgeden ABD’nin askerlerini naklettiği Irak’a gidebileceklerini söyledi.

Sputnik’e konuşan Rusya Parlametosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, şu ifadeleri kullandı “Suriye’nin kuzeydoğusunun Rusya ve Türkiye’nin ortak çabalarıyla 21. yüzyılın vebası uluslararası terorizmden tamamen temizleneceğini düşünüyorum. Askeri polis, belli bir bölgedeki düzeni sağlamaktan sorumludur. Büyük olasılıkla bu yapı (Rus-Türk ortak devriyeleri) Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesini engelleyecek her hangi bir çatışma yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olacak. Rusya ve Türkiye olarak görevimiz, bu alanı terör örgütlerinden birlikte temizlemek ve barış sürecinin bir an önce başlamasını sağlamaktır.”

ABD Başkanı’nın öngörülemeyen kararları nedeniyle bu ülkenin tavrının ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Krasov sözlerini şöyle sürdürdü: “Birliklerini Irak’a çekiyorlar. Suriye’nin kuzeyduğusundan çıkarılacak teröristler de oraya gidebilir. Ancak, bu militanların Irak’tan gelip Suriye’topraklarındaki istikrarı bozma ihtimali de vardır. Bu da kaygılanacak bir durumdur”.