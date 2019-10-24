Peskov: Rusya ve Türkiye anlaşma değil mutabakat muhtırası imzaladı

Bloomberg, ABD'li bir üst düzey bürokrata dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Ankara'ya Moskova'yla anlaşma imzalarken dikkatli olma çağrısı yaptığını yazmıştı.
Gerçeklere odaklanılması gerektiğini kaydeden Peskov, "Rusya ile Devlet Başkanı Putin'in tek bir amacı var: Suriye'de siyasi çözümün sağlanması, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğinin ve egemenliğinin sağlanması. Suriye'de gerçekleştirilen tüm eylemler buna yönelik" dedi.
'ABD ASKERLERİNİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI GAYRİMEŞRU'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de petrol rezervlerinin bulunduğu bölgelerde az sayıda ABD askeri kalacağı açıklamasını değerlendiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'de ABD askerlerinin bulunması konusundaki tutumumuz gayet iyi biliniyor: Yalnızca Rus birlikleri Suriye topraklarında meşru olarak, bizzat Suriye yönetiminin talebi üzerine varlık gösteriyor. Nihai hedefimiz, tüm yabancı güçlerin, yabancı askerlerin Suriye'den çıkarılması. Moskova ve Şam'ın tutumu bu yönde. Siyasi çözüm tümüyle sağlandıktan sonra bu amaç önceliğimiz olacak."
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