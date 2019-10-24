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14:32 24 Ekim 2019
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    Görüşme sonrası kameralar karşısına çıkan iki lider, tarihi bir mutabakata imza attıklarını söyledi.

    Peskov: Rusya ve Türkiye anlaşma değil mutabakat muhtırası imzaladı

    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin salı günü bir anlaşma değil mutabakat muhtırası imzaladığını vurguladı. Peskov, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının gayrimeşru olduğunu da belirtti.

    Bloomberg, ABD'li bir üst düzey bürokrata dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Ankara'ya Moskova'yla anlaşma imzalarken dikkatli olma çağrısı yaptığını yazmıştı.

    YPG- DSG
    © AP Photo / Felipe Dana
    Rusya: Kürt güçler, Suriye-Türkiye sınırından çekilmeye başladı
    Basın mensuplarının ABD'li bürokratın sözlerini sorması üzerine Peskov, "Herhangi bir anlaşmada birine güvenip güvenilmeyeceği meselesini ele alırsak, birincisi, bu bir anlaşma değil, iki ülke liderleri arasında imzalanan bir mutabakat muhtırası. İkincisi, kısa süre önceye kadar en yakın partnerleri olan ülkenin vaatlerine muhtemelen güvenme eğiliminde olmayan Kürtlerin düştüğü durumu hatırlatmanın yeterli olacağını yeniden belirtmek isterim" yanıtını verdi.

    Gerçeklere odaklanılması gerektiğini kaydeden Peskov, "Rusya ile Devlet Başkanı Putin'in tek bir amacı var: Suriye'de siyasi çözümün sağlanması, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğinin ve egemenliğinin sağlanması. Suriye'de gerçekleştirilen tüm eylemler buna yönelik" dedi.

    'ABD ASKERLERİNİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI GAYRİMEŞRU'

    James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ve Rusya, bu mutabakatla iyi bir şey elde edemeyecek
    Bu arada Peskov, Suriye'de yalnızca Rus birliklerinin meşru olarak varlık gösterdiğini anımsatarak diğer tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılması gerektiğini belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de petrol rezervlerinin bulunduğu bölgelerde az sayıda ABD askeri kalacağı açıklamasını değerlendiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'de ABD askerlerinin bulunması konusundaki tutumumuz gayet iyi biliniyor: Yalnızca Rus birlikleri Suriye topraklarında meşru olarak, bizzat Suriye yönetiminin talebi üzerine varlık gösteriyor. Nihai hedefimiz, tüm yabancı güçlerin, yabancı askerlerin Suriye'den çıkarılması. Moskova ve Şam'ın tutumu bu yönde. Siyasi çözüm tümüyle sağlandıktan sonra bu amaç önceliğimiz olacak."

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    Etiketler:
    Suriye, Petrol, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, Ankara, Washington, Bloomberg, ABD, Türkiye, Rusya, Dmitriy Peskov
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