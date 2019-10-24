Putin: 30'dan fazla Afrika ülkesiyle askeri-teknik işbirliği anlaşmaları imzaladık

Putin, "Rusya, geniş yelpazede silah ve askeri teçhizat tedarik ettiğimiz 30'dan fazla ülkeyle askeri-teknik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Bu tedariklerin bir kısmı karşılıksız olarak yapılıyor" dedi.

Afrikalı partnerlerin Rusya tarafından düzenlenen askeri-teknik forumlara ve tatbikatlara aktif katılım sağladığını ve geleceğin silah ve askeri teçhizatlarının örnekleriyle tanıştığını anlatan Rus lider, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yüksek öğrenim kurumlarında 20'nin üzerinde Afrika ülkesinden askerlerin eğitim gördüğünün altını çizdi.

Putin, bu işbirliğinin stratejik ve uzun vadeli olduğunu ve bunun geliştirilmesinin Rus dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Putin, konuşması sırasında Moskova'nın yerel çatışmaların çözümünde Afrika ülkelerinin rolünün artırılmasına yana olduklarını da belirterek, "Her zaman 'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesini izliyoruz. Bunu dün meslektaşlarımıza birçok kez ifade ettik. Bölgede terörle ortak mücadeleyi artırmalı ve Rusya ile Afrika ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla yıllık toplantılar düzenlemeliyiz. BM Genel Kurulu'nda düzenli istişarelere, BM temsilcilerimiz arasındaki temasları sıklaştırmaya ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan Afrikalı üyeleriyle koordinasyona mutlaka devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soçi'de dün başlayan ve bugün sona erecek olan ilk Rusya-Afrika zirvesine Rusya Devlet Başkanı Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi başkanlık ediyor.

Çin ve Batılı ülkelerin sağlam yatırımlar yaptığı kıtada tesirini arttırmak isteyen Rusya’nın Soçi’de düzenlediği zirveye 50’den fazla Afrikalı lider de katıldı. Etkinlik kapsamında 3000’den fazla temsilci pek çok anlaşma imzalayarak, nükleer enerjiden madenciliğe kadar pek çok sektörde fikir alışverişi yapmayı planlıyor.