Rusya’dan gerekçe göstermeksizin kapatılan mühimmat ihalesi için Ermenistan’a nota

ORSIS'ın ihaleye katılmasından kısa süre sonra, söz konusu ihale hiçbir makul gerekçe sunulmadan kapatıldı. Ağustos ayında ise ORSIS temyiz komisyonuna başvurdu ve nihayetinde dava açıldı.
Moskova ise, ORSIS’ın dahil olduğu silah sevkiyatı ihalesinin hiçbir makul gerekçe gösterilmeksizin iptal edilmesine tepki göstermek için Erivan’a nota gönderdi.
Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bir kaynak, ihalenin iptaline yönelik protesto notasının Dışişleri Bakanlığı’na ulaştığını ve yakın zamanda diplomatik yollarla Ermenistan’ın ilgili makamlarına iletileceğini ifade etti.
Belgede, ORSIS’in başvurduğu ihalenin hiçbir sağlam gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği ve şirketin ülkede ‘bir neden olmaksızın ilkesiz tedarikçiler listesine dahil edildiği’ kaydedildi.
Notada Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın, ihaleye katılmak için yasalara tamamen aykırı biçimde bankaya tazminat ödenmesine dair talepte bulunduğu da kaydediliyor. Oysa yasalara göre bu tür bir tazminat, ancak şirketlerin ihaleyi kazanıp da geri çekilmeye karar vermesi durumunda söz konusu olabiliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın notasında, “Mevcut durumu değerlendirmenizi ve bu durumu çözmek için yapılması gerekenlerle ilgili talimatları vermenizi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
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