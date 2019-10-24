Rus senatör: ABD Suriye’de ‘oyuna’ dönmeye çalışıyor, fakat başarılı olamıyor

Rus senatör Oleg Morozov, ABD’nin Türkiye’ye sinyaller yollayarak Suriye’de ‘oyuna’ dönmek istediğini, ancak bu girişimlerinin ciddiye alınmışa benzemediğini belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Oleg Morozov, Sputnik’e demecinde ABD’nin Türkiye’ye sinyaller yollayarak Suriye’de ‘oyuna’ dönmek istediğini, ancak bu girişimlerinin ciddiye alınmışa benzemediğini kaydetti.

Morozov, “ABD tehditler ve sert mesajlarla oyuna dönmeye çalışıyor. Fakat bunun birileri tarafından ciddiye alınmışa benzemiyor” diye konuştu.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdiğini açıklamıştı. Trump, Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, “Bu sabah Türkiye hükümeti, benim yönetimimi Suriye'deki mücadeleleri ve operasyonlarını durdukları yönünde bilgilendirdi" demişti.

Beyaz Saray’dan bir üst düzey yetkili ise ABD’nin Türkiye’ye ve diğer ülkelere Rusya ile Suriye konusunda anlaşma yaparken dikkatli olmaları çağrısında bulunduğunu ifade etmişti.