Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye mutabakatının uygulama safhasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Türkiye liderlerinin Soçi’de imzaladıkları Suriye mutabakatının uygulamasının ele alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de imzaladıkları Suriye mutabakatının uygulama safhasının ele alındığı kaydedildi.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Bakanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim’de Soçi’de imzaladıkları Suriye mutabakatının uygulanmasının gidişatını görüştü” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bakanların Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun en kısa sürede istikrara kavuşturulması amacıyla çabalarını karşılıklı olarak koordine etmeyi kararlaştırdıkları kaydedildi.

Rus askeri polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca dün saat 12.00 itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde devriye görevine başlamıştı. YPG unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çıkması için tanınan 150 saatlik sürenin (23 Ekim saat 12.00'dan itibaren) dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.