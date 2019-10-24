Peskov: Rusya ile Türkiye’nin Suriye mutabakatı, Avrupa ülkelerinin çıkarlarıyla örtüşüyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya ve Türkiye’nin Suriye konusunda sağlamış oldukları mutabakatın Avrupa ülkelerinin çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti.

Kremlin Sözcüsü, “Bu mutabakat aslında Avrupalıların da çıkarına, zira sınır terörist unsurların sızmasından korunmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği sağlanmış oluyor. Aynı zamanda daha sonra Avrupa’ya yönelecek olan sığınmacıların bunu yapmasına izin vermiyoruz. Bu nedenle Avrupa tamamıyla tatmin olabilir ve olmalı” diye konuştu.

Peskov, Rus-Türk mutabakatında hangi ülkenin girişimlerinin daha fazla olduğu sorusuna ise ‘bunun müşterek bir çalışma olduğu, bu durumda ancak karşılıklı olarak kabul görebilecek bir çözümün gözetildiği ve her iki tarafı da, hatta devrede olan diğer tüm tarafları da tatmin edecek çözümün bulunduğu’ yanıtını verdi.

“(Mutabakat) öncelikle Kürtleri, Suriye sınır birliklerinin sınıra yerleştiği ve bunun Suriye Arap Birliği’nin egemenliğini teyit eden bir adım daha olduğu için Suriyelileri de tatmin etmeli” diyen Peskov, Rusya ve Türkiye’nin mutabakat muhtırasında başlıca hedeflerini ‘Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması’ olarak belirlediklerini hatırlattı.