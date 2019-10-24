Uşakov: Putin ile Erdoğan’ın Soçi’deki bire bir görüşmesi en az 2 saat sürdü

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen salı günü Soçi’de yaptıkları bire bir görüşmenin en az 2 saat sürdüğünü belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin ve Erdoğan’ın Soçi’de 6 saatten fazla süren görüşmenin en az 2 saatlik bir kısmında yüz yüze görüştüklerini kaydetti.

Konu ile ilgili bir soru üzerine Uşakov, “En az 2 saat bire bir görüştüler” yanıtını verdi.

Daha sonraki görüşmelerin heyetlerin de katılımıyla devam ettiğini söyleyen Uşakov, varılan mutabakat muhtırasındaki maddelerinin kaçının Rusya ve kaçı Türkiye girişimi ile oluşturulduğu sorusunu ise, “Bu ortak oluşturulan bir belge, bu nedenle bizim de, Türkiye’nin de kattığı kısımlar var” şeklinde yanıtladı.

Anlaşmaya varmanın ne kadar zor olduğu sorusuna ise Uşakov, bunun için 6 saat gerektiğini hatırlattı: “Genel olarak bu tür çalışma görüşmeleri en fazla 2-3 saat sürer, bu görüşme ise 6 saat sürdü. Konular çok ciddi ve mutabık kalınan belge de son derece önemli”.