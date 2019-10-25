Putin, Afrika ülkelerinin Sovyetler Birliği ve Rusya’yla ilişkileri arasındaki farkı anlattı

Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin tüm alanlarda ileriye dönük gelişmesine ilgi duyduklarını ve karşılıklı yarara dayanan işbirliğini ortaklaşa güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Rus lider şöyle konuştu: “Burada, Sovyetler Birliği ve Rusya’nın bağımsız Afrika ülkelerinin gelişiminde nasıl bir rol oynadığı konusunda çok şey söylendi. Bu tarihi bellekten dolayı size teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu bizim için de çok önemli. Ama aynı zamanda şunu açıkça söylemek gerek, Sovyetler Birliği’nin eylemleri ideolojik düşüncelere veya dünyadaki jeopolitik mücadele mantığına dayanıyordu. Ama şimdi işbirliği ortak değerlere dayanacak. Burada, Rusya ve Afrika arasında yeni aşama, yeni ilişki kalitesinden bahsedildi. Buna katılmamak mümkün değil. Bu yeni aşama, yeni kalite ortak değerlere dayanmalı. Adalet, eşitlik, halkların kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gibi değerleri destekleme konusunda aynı saftayız. Uluslararası platformlardaki koordinasyonu da bu pozisyondan sürdüreceğiz, Afrika kıtasındaki istikrarı sağlama amacıyla çabaları birleştireceğiz”.