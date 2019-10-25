Putin: Maaşımın bir kısmını Sisi’ye vermem gerekiyor

Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuşan Putin, "Cumhurbaşkanı Sisi’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hiç abartısız şunu söylemek istiyorum, Mısırlı dostlarımızın desteği olmasaydı, bugünkü zirve, en azından bugün çalıştığımız şekilde muhtemelen olmazdı" ifadelerini kullandı.
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в проведении саммита Россия-Африка и пообещал поделиться с ним своей зарплатой pic.twitter.com/NYQpWKFyNV— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 24, 2019
Rus lider, "Ayrıca gördüğünüz gibi bugün gün boyunca yanımda oturuyor ve işimde bana yardım ediyor. Maaşımı onunla paylaşmam gerekecek" esprisini yaptı.
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